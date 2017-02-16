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Выпуск № 3 (287), 2017

Выпуск № 3 (287)Николай БУЛЬЧУК «ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО С ПОХВАЛАМИ…». Князь Александр ТРУБЕЦКОЙ «НУЖНЫ ЛИ БЫЛИ РЕВОЛЮЦИИ?». Дмитрий БАБИЧ «ПРОТИВ ТРАМПА – БЕЗБОЖНАЯ ИДЕОЛОГИЯ». Протоиерей Александр ШАБАНОВ «СВЯТИТЕЛЬ ПАТРИК И ЕГО ДЕНЬ». Сергей ХУДИЕВ «МОЖНО ЛИ ОТВЕЧАТЬ НА КРИТИКУ?». Виктор Николаевич ТРОСТНИКОВ «НА СМЕРТЬ ИГОРЯ ШАФАРЕВИЧА».

Выпуск № 2 (286), 2017

Выпуск № 2 (286)Владимир ЛАВРОВ «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОСМЫСЛЕНИИ СОЛЖЕНИЦЫНА». Владимир НЕМЫЧЕНКОВ «ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ». Преосвященный Митрофан епископ Североморский и Умбский в студии Радио «Радонеж» «ЦЕРКОВНЫЙ КОРАБЛЬ И РУССКИЙ ФЛОТ». Сергей ХУДИЕВ «О ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ХРАМАХ АНТИКЛЕРИКАЛИЗМА». Сергей КОМАРОВ «Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО С НИМИ СЛУЧИЛОСЬ». Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ «О ПОСТЕ».

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