«Радонеж» рекомендует
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Добрый Батюшка. Программа памяти новопреставленного протоиерея Сергия Вишневского
Батюшка отошёл ко Господу 21 марта 2017 года на 92-м году жизни. Ветеран Великой Отечественной войны - более 60 лет он предстоял престолу Божию, сначала в храмах Москвы, а последнюю четверть века - в Ярославской митрополии. До последних дней своей жизни он служил ближним — помогал добрым словом, утешал, наставлял, окормлял. Наша редакция много лет поддерживала с отцом Сергием творческую и молитвенную связь, не раз в нашем эфире звучал и, благодаря архиву, будет звучать его голос. Сегодня в эфире программа, записанная Антониной Арендаренко в канун 85-летия батюшки.
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Не ищите в Христианстве сложностей, у Бога всё просто и ясно
В прямом эфире настоятель храма Живоначальной Троицы в Ознобишино г. Москвы протоиерей Алексий Ладыгин отвечает на вопросы радиослушателей и рассказывает о том, как нам с пользой для души провести Великий пост, как правильно приготовиться к таинству Соборования, как молитвенно помянуть наших усопших близких в Родительские субботы... Ведёт программу Антонина Арендаренко.
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Значительному центру православной культуры - Зарайску грозит экологическая катастрофа
Об исторических вехах Зарайска, о том как сегодня живёт город, о работе с молодёжью с Александром Простокишиным беседуют председатель попечительского совета Военно-Патриотического Клуба «Русь» Игорь Волокитин и представитель "Фонда развития Зарайского района и города Зарайска" Владимир Пахоменко. В настоящее время сложилась угроза нанесения экологического ущерба Государственному музею-заповеднику «Зарайский Кремль» и другим памятникам культуры Зарайска. В передаче прозвучала Петиция (обращение к руководству страны), подготовленная инициативной группой жителей Зарайского района, обеспокоенных судьбой родного края.
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Текстовые версии передач
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…идеологическое помрачение Европы и США пройдет, как прошел, когда-то коммунизм, прошел нацизм.
Беседа директора радиостанции Е.К. Никифорова с обозревателем МИА «Россия сегодня» Дмитрием Бабичем и постоянным автором радио «Радонеж» Еленой Чудиновой.
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Здоровые карьерные амбиции - грех ли это для христианина?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский отвечают на вопросы радиослушателей.
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Леонид Решетников: Всегда важно в таких кризисных для каждой страны моментах как у нас в 1917 году то, что происходит в высшем, образованном слое.
Председатель совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников в программе Евгения Никифорова.
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Поздравляем с Днем Защитника Отечества воинов наших, жен, и матерей. Помощи Божией всем священникам, а они, в основном, офицеры, в миру - «бывшие». Но бывших офицеров не бывает.
Обозреватель радио « Радонеж» Виктор Саулкин и протоиерей Владимир Соколов, клирик храма Девяти мучеников Кизических. Передача посвящена архимандриту Кириллу (Павлову) и празднику Защитника Отечества.
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Что такое сретенская свеча? Чем она отличается от обычной?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский отвечают на вопросы радиослушателей.
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Новости
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«День аиста» пройдет в Елизаветинском детском доме
В Елизаветинском детском доме проживают вместе 14 детей, и среди них семь девочек с синдромом Дауна, которым очень нужны любящие родители
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Афинский суд после десятилетнего разбирательства окончательно оправдал Ватопедского архимандрита Ефрема
Апелляционный суд Афин решением от 21 марта 2017 г. снял обвинения со всех фигурантов дела об обмене земельными владениями
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Две трети россиян выступают против возрождения в России монархии
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9-10 марта. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.
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Марин Ле Пен: России и Франции надо объединить усилия для спасения мира от глобализма и исламского фундаментализма
Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" напомнила, что в настоящее время мир сталкивается с двумя серьезнейшими угрозами
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Госсекретарь Ватикана: Мигранты угрожают безопасности Европы
Кардинал Пьетро Паролин критикует Европу за отход от христианства
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Мониторинг СМИ
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«Разве наука не доказала, что Бога нет?», Сергей Худиев, «Фома»
Мы можем чувствовать правоту своей веры, но не всегда можем ее объяснить или доказать человеку неверующему, в особенности тому, у кого наше мировоззрение почему-то вызывает раздражение.
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Максим Соколов: «Разговоры о монархии»
О перспективах реставрации монархии и ее юридических основаниях
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Петр Акопов: «Русские имеют наглость игнорировать американскую паранойю»
Похоже, в США понимают Россию даже меньше, чем это казалось до самого последнего времени
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«Оказывается, дураки и дороги есть везде», Сергей Худиев, «Взгляд»
Трампу и его окружению охотно поставили бы в вину связь с марсианами – но так как марсиане сидят тихо и не подают никаких признаков жизни, приходится искать какого-то другого врага. И Россия подходит на эту роль
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«Крах Российской империи. Хроника катастрофы», протоиерей Владислав Цыпин, «Православие.Ru»
Предательство генералов, вставших на сторону революции, только вершина айсберга в конгломерате причин бедствия, пережитого Россией в начале XX века.
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Игорь Шишкин: «Навет на Шафаревича»
Русофобия под маской патриотизма совсем не безобидное явление
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