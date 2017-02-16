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Органы правопорядка в нашей стране, наверное, по злой сложившейся традиции плетутся в хвосте рейтингов популярности у населения. Однако, наследникам голубых мундиров есть чем гордиться. Именно полицейские и жандармы, не колеблясь, встали на пути беспорядков и революционной вакханалии, охвативших северную столицу империи сто лет назад.

Как поразительно нагло и дерзко, с полным ощущением своей безнаказанности ведут себя продолжатели дела Ленина и Троцкого, эти разрушители русской государственности и исторической России. Все эти Резники, Вишневские, Кушнеры и прочие, говорящие почему-то от имени русской интеллигенции и выставляющие требования музеефикации Исаакия, то есть законодательного закрепления бетонирования источника русской культуры.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси: «Слава Тебе, Господи!». Глава из сборника о знаменитых людях, жизнь и творчество которых отражают менталитет русского человека.

Выступая на очередном митинге против передачи Исаакиевского Собора Церкви, народный артист России Иван Краско сказал, что все чаще ему не хочется ходить в церковь, так как клирики пользуются устаревшими догмами

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой. Несколько лет назад певица выступала на фестивале в Крыму.

– Зачем поступать вопреки здравому смыслу? – Столетие смуты и манипуляции. – Слишком много Ильича.

Все материалы

Николай БУЛЬЧУК «ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО С ПОХВАЛАМИ…». Князь Александр ТРУБЕЦКОЙ «НУЖНЫ ЛИ БЫЛИ РЕВОЛЮЦИИ?». Дмитрий БАБИЧ «ПРОТИВ ТРАМПА – БЕЗБОЖНАЯ ИДЕОЛОГИЯ». Протоиерей Александр ШАБАНОВ «СВЯТИТЕЛЬ ПАТРИК И ЕГО ДЕНЬ». Сергей ХУДИЕВ «МОЖНО ЛИ ОТВЕЧАТЬ НА КРИТИКУ?». Виктор Николаевич ТРОСТНИКОВ «НА СМЕРТЬ ИГОРЯ ШАФАРЕВИЧА».

Владимир ЛАВРОВ «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОСМЫСЛЕНИИ СОЛЖЕНИЦЫНА». Владимир НЕМЫЧЕНКОВ «ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ». Преосвященный Митрофан епископ Североморский и Умбский в студии Радио «Радонеж» «ЦЕРКОВНЫЙ КОРАБЛЬ И РУССКИЙ ФЛОТ». Сергей ХУДИЕВ «О ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ХРАМАХ АНТИКЛЕРИКАЛИЗМА». Сергей КОМАРОВ «Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО С НИМИ СЛУЧИЛОСЬ». Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ «О ПОСТЕ».